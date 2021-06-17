Украинцы мощно спели гимн перед матчем Сборной

Начался матч сборной Украины против Северной Македонии на Евро-2020. Перед его началом украинцы мощно исполнили национальный гимн.

На стадионе "Националь Арена" в Бухаресте собрались многие болельщики. Они будут поддерживать Украину во время важного матча.

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Гимн перед матчем с Северной Македонией: смотрите видео

Стартовый состав Украины и Северной Македонии

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зинченко, Яремчук.

На поле не выйдут Роман Безус, Денис Попов и Александр Зубков. Последний травмировался в поединке против Нидерландов.

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Велковски, Муслиу, Николов, Барди, Адеми, Эльмас, Алиоски, Пандев, Спировски.