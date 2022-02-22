Герой Украины на Евро-2020 пропустит важный матч сборной против Шотландии

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик попал в лазарет команды. 24-летний форвард получил травму.

Довбику скорее всего потребуется операция. Характер травмы не сообщается.

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По информации источника, в воскресенье, 20 февраля, во время работы со штангой в тренажерном зале Артем серьезно повредил грудную мышцу. Травму также подтверждают другие неофициальные источники.

Пауза в работе составит около 5 – 6 недель. Футболист пропустит матчи Украины в отборе на ЧМ-2022

Какие матчи пропустит Довбык