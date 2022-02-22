Герой Украины на Евро-2020 пропустит важный матч сборной против Шотландии
22 февраля 2022 , 08:11Читати новину українською
Источник:"ТаТоТаке"
Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик попал в лазарет команды. 24-летний форвард получил травму.
Довбику скорее всего потребуется операция. Характер травмы не сообщается.
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По информации источника, в воскресенье, 20 февраля, во время работы со штангой в тренажерном зале Артем серьезно повредил грудную мышцу. Травму также подтверждают другие неофициальные источники.
Пауза в работе составит около 5 – 6 недель. Футболист пропустит матчи Украины в отборе на ЧМ-2022
Какие матчи пропустит Довбык
- Отборочный матч на чемпионат мира-2022 между Шотландией и Украиной состоится 24 марта, начало поединка в 21:45 по киевскому времени.
- Если Украина сможет пройти Шотландию, то уже 29 марта ее ждет встреча с победителем парты Уэльс – Австрия.
- Довбик пропустит и ряд матчей Днепра-1, в том числе с Десной, Ворсклой, ФК Рух, Металлистом 1925 года и Шахтером.
- Артём Довбик является лидером УПЛ по количеству забитых голов, на счету футболиста Днепра-1 14 точных ударов в 17 матчах этого сезона.