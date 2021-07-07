Герой сборной Испании установил сразу два исторических достижения голом в ворота Италии

Форвард сборной Испании Альваро Мората забил гол в ворота Италии в полуфинале Евро-2020. Он стал лучшим бомбардиром команды на чемпионатах Европы.

Мората забил сборной Италии (1: 1, пен. 2: 4) в полуфинале Евро-2020, этот мяч стал для него 6 на чемпионатах Европы. У Фернандо Торреса – 5 голов на Евро и 2 место.

К слову Италия стала первым финалистом Евро-2020

Также Альваро стал первым испанским игроком, который отмечался на "Уэмбли" за сборную и клуб.

Видео гола Мораты

Италия – Испания: что известно о матче

Сборная Италии в серии пенальти победила сборную Испании в 1/2 финала Евро-2020. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти точнее были итальянцы.

В составе обеих команд забивали игроки Ювентуса. На 60-й минуте открыл счет Федерико Кьеза. Альваро Мората сравнял результат на 80-й минуте. В дополнительное время счет не изменился. По пенальти победила Италия – 4:2. Решающий промах допустил Мората, а последний пенальти забил Жоржинью.

Игра проходила в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Во втором полуфинале сыграют Англия и Дания. Матч пройдет на этом же стадионе 7 июля. 11 июля на этой же арене состоится финальный матч.