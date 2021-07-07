Мората забив збірній Італії (1:1, пен. 2:4) в півфіналі Євро-2020, цей м'яч став для нього 6 на чемпіонатах Європи. У Фернандо Торреса – 5 голів на Євро і 2 місце.

До слова Італія стала першим фіналістом Євро-2020

Також Альваро став першим іспанським гравцем, який відзначався на "Вемблі" за збірну та клуб.

Відео голу Морати

Італія – Іспанія: що відомо про матч

Збірна Італії в серії пенальті перемогла збірну Іспанії в 1/2 фіналу Євро-2020. Основний і додатковий час завершилися внічию – 1:1. У серії пенальті точнішими були італійці.

У складі обох команд забивали гравці Ювентуса. На 60-й хвилині відкрив рахунок Федеріко К'єза. Альваро Мората зрівняв результат на 80-й хвилині. У додатковий час рахунок не змінився. За пенальті перемогла Італія – ​​4:2. Вирішальний промах допустив Мората, а останній пенальті забив Жоржинью.

Гра проходила в Лондоні на стадіоні "Вемблі". У другому півфіналі зіграють Англія і Данія. Матч пройде на цьому ж стадіоні 7 липня. 11 липня на цій же арені відбудеться фінальний матч.