Мората забив збірній Італії (1:1, пен. 2:4) в півфіналі Євро-2020, цей м'яч став для нього 6 на чемпіонатах Європи. У Фернандо Торреса – 5 голів на Євро і 2 місце.
До слова Італія стала першим фіналістом Євро-2020
Також Альваро став першим іспанським гравцем, який відзначався на "Вемблі" за збірну та клуб.
Відео голу Морати
Італія – Іспанія: що відомо про матч
Збірна Італії в серії пенальті перемогла збірну Іспанії в 1/2 фіналу Євро-2020. Основний і додатковий час завершилися внічию – 1:1. У серії пенальті точнішими були італійці.
У складі обох команд забивали гравці Ювентуса. На 60-й хвилині відкрив рахунок Федеріко К'єза. Альваро Мората зрівняв результат на 80-й хвилині. У додатковий час рахунок не змінився. За пенальті перемогла Італія – 4:2. Вирішальний промах допустив Мората, а останній пенальті забив Жоржинью.
Гра проходила в Лондоні на стадіоні "Вемблі". У другому півфіналі зіграють Англія і Данія. Матч пройде на цьому ж стадіоні 7 липня. 11 липня на цій же арені відбудеться фінальний матч.