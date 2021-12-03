Герой матча: экс-игрок Манчестер Юнайтед заменил двух вратарей и выиграл серию пенальти.
Источник:A Spor
Бывший форвард Манчестер Юнайтед Маме Диуф, который выступает сейчас за Хатайспор, попробовал себя в роли вратаря. В 1/32 финала Кубка Турции против Эюпспора ему удалось выиграть серию пенальти.
Новая роль для футболиста
Команда Диуфа потеряла двух голкиперов из-за красных карт по ходу ожесточенного противостояния.
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Основное время завершилось вничью 1:1. В овертайме командам тоже не удалось отличиться забитыми мячами. На серию пенальти Хатайспору пришлось выставить полевого игрока. Диуф добровольно вызвался стать в ворота.
Сначала футболист реализовал свой 11-метровый удар, затем стал на ворота.
Со счетом 5:4 по итогам серии пенальти победил Хатайспор.
Видеообзор матча
- У Диуфа был контракт с Манчестер Юнайтед в период с 2009 до 2012 года. За "красных дьяволов" он сыграл 9 матчей и забил 1 гол.
- В сезоне 2021/2022 на счету Маме 6 результативных ударов и 1 голевая передача в 14 играх за Хатайспор.