Герой матча: экс-игрок Манчестер Юнайтед заменил двух вратарей и выиграл серию пенальти.

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Маме Диуф, который выступает сейчас за Хатайспор, попробовал себя в роли вратаря. В 1/32 финала Кубка Турции против Эюпспора ему удалось выиграть серию пенальти.

Новая роль для футболиста

Команда Диуфа потеряла двух голкиперов из-за красных карт по ходу ожесточенного противостояния.

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Основное время завершилось вничью 1:1. В овертайме командам тоже не удалось отличиться забитыми мячами. На серию пенальти Хатайспору пришлось выставить полевого игрока. Диуф добровольно вызвался стать в ворота.

Сначала футболист реализовал свой 11-метровый удар, затем стал на ворота.

Со счетом 5:4 по итогам серии пенальти победил Хатайспор.

Видеообзор матча