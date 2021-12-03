Нова роль для футболіста

Команда Діуфа втратила двох голкіперів через червоні картки по ходу запеклого протистояння.

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Основний час завершився внічию 1:1. В овертаймі командам теж не вдалося відзначитися забитими м'ячами. На серію пенальті Хатайспор мусив був виставити польового гравця. Діуф добровільно викликався стати у ворота.

Спершу футболіст реалізував свій 11-метровий удар, а потім став на ворота.

З рахунком 5:4 за підсумками серії пенальті переміг Хатайспор.

Відеоогляд матчу