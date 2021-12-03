Нова роль для футболіста
Команда Діуфа втратила двох голкіперів через червоні картки по ходу запеклого протистояння.
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Основний час завершився внічию 1:1. В овертаймі командам теж не вдалося відзначитися забитими м'ячами. На серію пенальті Хатайспор мусив був виставити польового гравця. Діуф добровільно викликався стати у ворота.
Спершу футболіст реалізував свій 11-метровий удар, а потім став на ворота.
З рахунком 5:4 за підсумками серії пенальті переміг Хатайспор.
Відеоогляд матчу
- Діуф мав контракт з Манчестер Юнайтед у період з 2009 до 2012 року. За "червоних дияволів" він зіграв 9 матчів і забив 1 гол.
- У сезоні 2021/2022 на рахунку Маме 6 результативних ударів та 1 гольова передача у 14 іграх за Хатайспор.