Германия лидирует: Гюндоган удваивает преимущество над Венгрией – видео голов

В среду, 19 июня, начался шестой игровой день на Евро-2024. В центральном матче встретились национальные команды Германии и Венгрии.

Второй тур начался и для Группы "А". Германия и Венгрия играют свои вторые матчи на Евро-2024, пишет 24 канал.

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Первый гол от Германии

На 22-й минуте Гюндогана отдал пас на Мусиалу, а тот пробил мячом под перекладину ворот.

Видео гола Мусиалы

Второй мяч в ворота Венгрии

Немцы провели успешную атаку. На 67-й минуте Миттельштедт отдал передачу слева, а Гюндоган пробил точно низом в правый угол ворот.

Гол Гюндогана: смотрите видео

Отметим, что 19 июня состоится также матч Шотландия - Швейцария в 22:00 по киевскому времени.