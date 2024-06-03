Украина сохранила ничью с Германией в рамках подготовки к Евро-2024

В понедельник, 3 июня, сборная Украины по футболу провела свой первый контрольный спарринг в рамках подготовки к Евро-2024. Соперниками "сине-желтых" были футболисты национальной команды Германии.

Германия – Украина 0:0

Обе команды начали подготовку к Евро-2024, который уже 14 июня берет свой старт. Это будет домашний чемпионат Европы для соперника Украины, пишет 24 Канал.

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Моменты были – голов не было

В этот день украинской сборной очень хотелось победить. Ведь именно 3 июня свой юбилей праздновал главный тренер команды Сергей Ребров, которой исполнилось 50 лет. На игру наш именинник выпустил со старта довольно экспериментальный состав.

Перед началом поединка президент УАФ Андрей Шевченко встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.



Шевченко с Шольцем / Фото УАФ

Первый опасный момент был на 4-й минуте игры. Удар Мудрика заблокировал защитник "бундестим", а добивание Цыганкова было выше ворот.

Хозяева полностью контролировали ход поединка. Зато украинцы прогнозируемо играли вторым номером и надеялись на быстрые фланги.

Немцы постоянно держали в напряжении защиту и голкипера сборной Украины. Чего только стоил момент Гюндогана с метра от владений Трубина. Несколько опасных моментов было от Мусиала и Вирца, но то оборона блокировала удары, то сами выстрелы были, то у голкипера, то рядом с украинскими воротами.

Первая часть встречи закончилась ударом Яремчука, который дважды вышел побежденным из дуэли против Нойера. Нули на табло были после первых 45 минут.

Немецкая машина не пробила украинскую защиту

Второй тайм начался с пожара у ворот Трубина. Немцы снова брали мяч под свой контроль.

Немцы зажали Украину к своим владениям уже с первых минут второго тайма. Гаверц выиграл борьбу на втором этаже у Забарного, но пробил мимо ворот.

Украинские футболисты вообще не могли хотя бы 1-2 минуты подержать мяч в своих ногах. Хозяева закрыли украинцев на их части поля.

На 61-й минуте лишь перекладина спасла команду Реброва. Опасно пробивал Байер, который только был вышел на замену. Еще через две минуты Байер упустил свой второй момент. Трубин перевел мяч на угловой.

Очень много работы было у защитников и Трубина в этом матче.

Трубин – Лев сборной Украины

Мюллер оказался на газоне в штрафной площадке Украины после контакта с Коноплей. Но судья указал Томасу подниматься.

Уже через несколько минут снова Трубин спас "сине-желтых" от гола после удара в упор головой от Фюриха.

До финального свистка хозяева продолжали штурмовать украинские ворота, пытаясь таки прошить Трубина, который проводил очень надежный матч. Украина ответила ударом от Ярмоленко, который потянул Нойер.

Уже в компенсированное время Трубин совершил свой очередной сейв после выстрела Ундаву.

Финальный свисток зафиксировал ничью в Нюрнберге 0:0.

Свой следующий контрольный матч Украина проведет 7 июня. Соперником "сине-желтых" будет сборная Польши.