"Мы поддержим": тренер сборной Германии о важной миссии сборной Украины во время войны
Источник:Немецкий футбольный союз
В понедельник, 3 июня, сборная Украины проведет свой первый контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024. Соперником "сине-желтых" будет хозяин будущего континентального первенства – Германия.
Поединок состоится в Нюрнберге на "Макс-Морлок-Штадионе". Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Читайте также Анонс матча Германия – Украина: все, что надо знать о первом спарринге перед Евро-2024
Поддержка украинского народа
Накануне этой встречи состоялась предматчевая пресс-конференция. На ней главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн высказался относительно предстоящей игры и продемонстрировал осознание важности футбола для украинского народа.
Вы постоянно читаете, что украинская сборная пытается использовать любой момент, чтобы привлечь внимание к своей стране и немного отвлечь свой народ. Это самое важное. Они это делают и будут делать, а мы поддержим. Футбол – это фактор, который может помочь вам думать о других вещах, по крайней мере в течение 90 минут,
– сказал немецкий наставник.
Он добавил, что Бундестим попытается сделать все возможное, чтобы игра была интересной и это не будет зависеть от результата. Его команда постарается действовать так, чтобы 90 минут были не страданием, а прекрасными моментами для зрителей.
Отметим, что официальным транслятором поединка будут медиасервис MEGOGO и региональные каналы Суспільного. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция.