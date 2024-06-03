"Мы поддержим": тренер сборной Германии о важной миссии сборной Украины во время войны

В понедельник, 3 июня, сборная Украины проведет свой первый контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024. Соперником "сине-желтых" будет хозяин будущего континентального первенства – Германия.

Поединок состоится в Нюрнберге на "Макс-Морлок-Штадионе". Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Поддержка украинского народа

Накануне этой встречи состоялась предматчевая пресс-конференция. На ней главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн высказался относительно предстоящей игры и продемонстрировал осознание важности футбола для украинского народа.

Вы постоянно читаете, что украинская сборная пытается использовать любой момент, чтобы привлечь внимание к своей стране и немного отвлечь свой народ. Это самое важное. Они это делают и будут делать, а мы поддержим. Футбол – это фактор, который может помочь вам думать о других вещах, по крайней мере в течение 90 минут,

– сказал немецкий наставник.

Он добавил, что Бундестим попытается сделать все возможное, чтобы игра была интересной и это не будет зависеть от результата. Его команда постарается действовать так, чтобы 90 минут были не страданием, а прекрасными моментами для зрителей.

. Предстоящий поединок станет юбилейным десятым в истории очных противостояний между Украиной и Германией. Пока что "сине-желтые" еще не имеют в своем активе ни одной победы – 4 ничьи и 5 поражений.

Отметим, что официальным транслятором поединка будут медиасервис MEGOGO и региональные каналы Суспільного. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция.