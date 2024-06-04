Опасная ситуация: почему полиция задержала выезд сборной Украины после матча с Германией

Сборная Украины по футболу провела свой первый контрольный спарринг в рамках подготовки к Евро-2024. "Сине-желтые" удержали нулевую мировую с Германией, несмотря на огромное количество моментов у топового соперника.

Ни одной из команд так и не удалось размочить нули на табло стадиона в Нюрнберге. Хотя моментов на протяжении всех 90 минут было немало.

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Что произошло после матча Германия – Украина

После поединка сборная Украины попала в неприятную ситуацию. "Сине-желтые" не смогли вовремя покинуть пределы арены. Вместе с ней на стадионе после матча также оставались немцы и представители СМИ.

Все из-за сообщения местной полиции, которая нашла подозрительный предмет на стадионе "Макс Морлок". Правоохранители решили не подвергать сборные и журналистов опасности, поэтому решили перестраховаться. Однако впоследствии местная полиция дала отбой угрозы.

Оказалось, что никакой опасности не было, поэтому полиция попросила прощения за ложную тревогу. После чего все участники товарищеской игры и журналисты покинули пределы стадиона.

Германия и Украина провели юбилейную 10-ю очную встречу. Сейчас "сине-желтые" до сих пор не знают вкуса побед. Зато "бундестим" получил в лобовых матчах 5 побед. Еще 5 матчей были сведены к мировым.

Отметим, что впереди у обеих сборных еще ряд товарищеских матчей в рамках подготовки к Евро-2024, которое стартует уже 14 июня. 7 июня обе национальные команды сыграют свои новые товарищеские поединки: Украина встретится с Польшей, а Германия сыграет против Греции. К слову, это будет последний спарринг "бундестим" перед домашним чемпионатом Европы.

Также 11 июня команда Сергея Реброва проведет матч против Молдовы.