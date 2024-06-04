Жодній із команд так і не вдалось розмочили нулі на табло стадіону у Нюрнберзі. Хоча моментів протягом усіх 90 хвилин було чимало.

До теми Україна зберегла нічию із Німеччиною у рамках підготовки до Євро-2024

Що сталось після матчу Німеччина – Україна

Після поєдинку збірна України потрапила у неприємну ситуацію. "Синьо-жовті" не змогли вчасно покинути межі арени. Разом із нею на стадіоні після матчу також залишались німці та представники ЗМІ.

Все через повідомлення місцевої поліції, яка знайшла підозрілий предмет на стадіоні "Макс Морлок". Правоохоронці вирішили не наражати збірні та журналістів на небезпеку, тому вирішили перестрахуватись. Однак згодом місцева поліція дала відбій загрози.

Виявилось, що ніякої небезпеки не було, тому поліція попросила вибачення через хибну тривогу. Після чого усі учасники товариської гри та журналісти покинули межі стадіону.

Цікаво! Німеччина та Україна провели ювілейну 10-ту очну зустріч. Наразі "синьо-жовті" досі не знають смаку перемог. Натомість "бундестім" здобув у лобових матчах 5 звитяг. Ще 5 матчів були зведені до мирових.

Відзначимо, що попереду в обох збірних ще ряд товариських матчів у рамках підготовки до Євро-2024, яке стартує вже 14 червня. 7 червня обидві національні команди зіграють свої нові товариські поєдинки: Україна зустрінеться із Польщею, а Німеччина зіграє проти Греції. До слова, це буде останній спаринг "бундестім" перед домашнім чемпіонатом Європи.

Також 11 червня команда Сергія Реброва проведе матч проти Молдови.