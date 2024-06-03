Анонс матча Германия – Украина: все, что надо знать о первом спарринге перед Евро-2024

Сборная Украины начнет подготовку к чемпионату Европы с товарищеского матча против хозяев турнира. Год назад Сергей Ребров уже встречался с Германией и не проиграл ей.

В понедельник, 3 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч. Команда Сергея Реброва посетит в гости Нюрнберг, где сыграет со сборной Германии. 24 Канал рассказывает обо всем самом интересном относительно отчетного спарринга.

Следите с нами Первый матч перед Евро-2024: онлайн-трансляция матча Германия – Украина

Украина готовится к Евро-2024

Для Украины игра с немцами станет первой в рамках подготовки к Евро-2024. "Сине-желтые" запланировали три товарищеские встречи на начало лета:

3 июня, 21:45 . Германия – Украина (Нюрнберг)

. Германия – Украина 7 июня, 21:45 . Польша – Украина (Варшава)

. Польша – Украина 11 июня, 18:00. Молдова – Украина (Кишинев)

На эти три встречи Сергей Ребров вызвал 26 футболистов. Именно такое количество можно внести в заявку на чемпионат Европы, однако это пока не финальный список. У тренера еще есть шесть резервных игроков, которые могут заменить кого-то из списка на спарринги.



Состав сборной Украины на июньские товарищеские матчи / фото из инстаграма УАФ

Перед игрой в Нюрнберге сборная Украины собралась почти в полном составе. Единственным исключением является Андрей Лунин, который в субботу, 1 июня, был в заявке Реала на финал Лиги чемпионов. Сергей Ребров дал Лунину несколько дней выходных для празднования победы в ЛЧ.

Другие же футболисты должны быть готовыми к битве с немцами. Были вопросы относительно готовности Михаила Мудрика, Георгия Судакова и Виталия Миколенко. Однако тренер заверил, что все они тренируются в основной обойме.

Чего ждать от Германии

Что касается Германии, то Бундестим не проводил официальных матчей с 1 декабря 2022 года. Именно тогда команда вылетела с ЧМ-2022 уже на групповой стадии. Причиной присутствия только спаррингов в календаре немцев является статус хозяина Евро-2024.

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Сборная с тех пор провела аж 13 матчей, результаты которых были очень неубедительными – 5 побед, две ничьи и аж шесть поражений. Местная ассоциация даже пошла на смену тренерского штаба, пригласив вместо Ганса-Дитера Флика другого экс-коуча Баварии Юлиана Нагельсманна.

В отличие от Украины Бундестим проведет лишь два спарринга накануне Евро. Через четыре дня после Украины немцы будут играть с Грецией. Также Нагельсманн внес уже 27 игроков в предварительную заявку на ЧЕ, коучу придется лишь отсеять одного из четырех вратарей.



Расширенная заявка Германии на Евро-2024 / фото из инстаграма Бундестим

К бою с "сине-желтыми" Германия также подходит не в полном кадровом состоянии. Четверо игроков-финалистов Лиги чемпионов, как и Лунин, пропустят спарринг в Нюрнберге. Речь о Нико Шлоттербеке, Антонио Рюдигере, Тони Кроосе и Никлас Фюллькруг. Также еще не полностью оправился от травмы Александар Павлович.

Кто сыграет в спарринге

В общем составы команд ожидаются приближенными к основным. Исключением может быть только желание тренеров поберечь определенных игроков, которые не полностью восстановились от повреждений.

В сборной Украины место в воротах должно занять Анатолий Трубин. Также можно ожидать того, что Ребров даст передышку игрокам, которые провели изнурительный сезон. Речь о Миколенко, Судакове, Мудрике, Довбике и Забарном.

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Такие игроки вряд ли сыграют полный матч или даже начнут его со скамейки запасных. Это позволит увидеть Бондаря, Яремчука, Шапаренко, Ярмоленко и Малиновского.

У немцев же в центре защиты ожидается экспериментальная пара Та – Антон, а в опорной зоне можно ожидать на Гросса или Андриха. В свою очередь место Фюллькруга в нападении должно достаться партнеру Зинченко по Арсеналу Гаверцу, однако возможно и появление Ундава из Штутгарта.

Ориентировочные составы:

ГЕРМАНИЯ: Нойер – Киммих, Та, Антон, Раум – Гросс, Андрих, Гюндоган – Сане, Гаверц, Вирц.

УКРАИНА: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Миколенко – Бражко, Зинченко, Малиновский – Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

История встреч

Украина и Германия сыграли девять очных матчей за свою историю. Пока что результат не очень приятный для нашей команды – четыре ничьи и 5 поражений. Разница голов – 20:10 в пользу Бундестим.

Последняя встреча команд состоялась почти год назад и также имела товарищеский характер. 12 июня 2023 года команды расписали ничью 3:3 в Бремене, хотя до 83 минуты Украина вела со счетом 3:1. Это была первая игра "сине-желтых" во главе с Сергеем Ребровым.

Видеообзор матча Германия – Украина в 2023-м:

В целом счет 3:3 является одним из самых популярных в противостоянии с немцами. В 2011 году накануне домашнего для нашей страны Евро Украина и Германия забили по три мяча в спарринге в Киеве.

Ничья Украины и Германии на НСК "Олимпийский":

Где смотреть

Прямая трансляция матча Германия – Украина будет доступна на двух платформах на территории нашей страны. Пользователи интернета смогут посмотреть спарринг вживую на ОТТ-сервисе Megogo. Там же будут доступны и предматчевая студия с экспертами и ведущими.

В свою очередь телезрителям встреча будет доступна в прямом эфире на региональных каналах Суспільного. Также текстовая онлайн-трансляция матча Германия – Украина состоится на сайте 24 Канала. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Украина на Евро-2024: