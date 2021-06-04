Германия и Португалия сыграют в финале молодежного Евро-2021

Определились финалисты молодежного Чемпионата Европы-2021. В решающем матче турнира сыграют Португалия и Германия.

Португалия прошла благодаря автоголу

Первой в финал прошла сборная Португалии, которая в 1/2 финала остановила сборную Испании (1:0). Единственный гол в матче произошел на 80 минуте. Куэнка срезал мяч в собственные ворота и подарил Португалии победу.

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Видео автогола Куэнки доступно на сайте УЕФА. Заметим, что Португалия выбила в полуфинале действующих чемпионов.

Быстрый гол Германии

В другом полуфинале Германия нанесла поражение Нидерландам (2:1). Немцы открыли счет уже через полминуты от стартового свистка. В воротках нидерландцев расписался Вирц.

Он же через 7 минут удвоил преимущество. Нидерланды сумели сократить счет после перерыва благодаря голу Схурса. Обзор матча также доступен на сайте УЕФА.

Немецкая сборная вышла в финал в третий раз подряд, повторив рекорд итальянцев.