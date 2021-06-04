Португалія пройшла завдяки автоголу

Першою до фіналу пройшла збірна Португалії, яка в 1/2 фіналу зупинила збірну Іспанії (1:0). Єдиний гол у матчі стався на 80 хвилині. Куенка зрізав м'яч у власні ворота та подарував Португалії перемогу.

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Відео автоголу Куенки доступний на сайті УЄФА. Зауважимо, що Португалія вибила у півфіналі чинних чемпіонів.

Швидкий гол Німеччини

В іншому півфіналі Німеччина завдала поразки Нідерландам (2:1). Німці відкрили рахунок вже за пів хвилини від стартового свистка. У воротках нідерландців розписався Вірц.

Він же через 7 хвилин подвоїв перевагу. Нідерланди зуміли скоротити рахунок по перерві завдяки голу Схурса. Огляд матчу також доступний на сайті УЄФА.

Німецька збірна вийшла у фінал втретє поспіль, повторивши рекорд італійців.