Германия – чемпион Европы U-21 по футболу

Сборная Германии 6 июня сыграла против Португалии в финале Евро-2021 по футболу. Немецкая "машина" получила трофей.

Германия – Португалия 1:0

Гол: Нмеча, 49

Немецкая сборная в третий раз подряд сыграла в финале чемпионата Европы, повторив рекорд итальянцев. Решающий поединок состоялся в Любляне (Словения). Сборные показали высокий уровень футбола на поле, который не был похож на игру в исполнении молодежных команд.

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Немцы выглядели лучше, особенно в первом тайме. Всю первую 45-минутку Бундестим держал в напряжении правый фланг португальцев. Сборная Португалии также не только отсиживалась в обороне. Но не хватало точности. На перерыв команды ушли при "сухом" счете.

Сразу после отдыха забили хозяева. На 49-й минуте Нмеча откликнулся на классную разрезную передачу в штрафной соперника, обыграл голкипера и забил первый и единственный гол в финале – 1:0.

Нмеча на всех юниорских уровнях играл за сборную Англии, именно в ее составе он забил два года назад решающий гол в финале Евро U-19. А теперь еще и принес молодежной сборной Германии "золото" Евро U-21.

Финальный свисток судьи зафиксировал счет встречи 1:0. Германия – чемпион молодежного Евро-2021. Это звание немцы получают третий раз в истории – в 2009 и 2017 годах. Футболисты немецкой "машины" не сдерживали радостных эмоций на футбольном поле.

Германия – Португалия видеообзор