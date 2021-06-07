Німеччина – Португалія 1:0 Гол: Нмеча, 49 Німецька збірна втретє поспіль зіграла у фіналі чемпіонату Європи, повторивши рекорд італійців. Вирішальний поєдинок відбувсяу Любляні (Словенія). Збірні показали високий рівень футболу на полі, який не був схожий на гру у виконанні молодіжних команд. Дивіться також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020 Німці мали кращий вигляд, а особливо у першому таймі. Усю перше 45-хвилинку Бундестім тримав у напрузіправий фланг португальців. Збірна Португалії також не лише відсиджувалась в обороні. Але бракувало влучності. На перерву команди пішли за "сухого" рахунку. Відразу після відпочинку забили господарі. На 49-й хвилині Нмеча відгукнувся на класну розрізну передачу у штрафному суперника, обіграв голкіпера та забив перший та єдиний гол у фіналі – 1:0. Цікаво!Нмеча на всіх юніорських рівнях грав за збірну Англії, саме у її складі він забив два роки тому вирішальний гол у фіналі Євро U-19. А тепер ще йприніс молодіжній збірній Німеччині "золото" Євро U-21. Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі 1:0. Німеччина – чемпіон молодіжного Євро-2021.Це звання німці здобувають втретє в історії –у 2009 та 2017 роках.Футболісти німецької "машини" не стримували радісних емоцій на футбольному полі. Німеччина – Португалія відеоогляд