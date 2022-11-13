В канадском городе Уистлер прошли два этапа Североамериканского кубка по скелетону. Украину на этих соревнованиях представлял Владислав Гераскевич.

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Две медали Гераскевича

Лидер сборной Украины на первом этапе получил серебряную награду. Владислав проиграл американцу Остину Флорину 0,3 секунды.

На втором этапе Североамериканского кубка Гераскевич взял реванш у Остина. По результатам первого заезда украинец показал лучший результат. Но вторая попытка оказалась не столь удачной.

В итоге Владислав проиграл 0.04 секунды победителю заезда – австрийцу Флориану Ауэру, который был третьим на первом этапе. Тройку призеров замкнул американец Остин Флорин.

Отметим, что подиум в Уистлере стал четвертым в карьере Гераскевича. В ноябре 2018 года украинский скелетонист завоевал золото и серебро Североамериканского кубка.

Напомним, Владислав Гераскевич – участник двух Зимних Олимпиад. На Играх в Пекине украинский скелетонист показал 18-й результат.

Следующие соревнования по скелетону пройдут именно в Уистлере. 24 ноября канадский город примет первый этап Кубка мира сезона 2022/23.