Гераскевич финишировал в топ-10 на тренировках перед розыгрышем медалей на Олимпиаде-2022
На Олимпиаде-2022 завершились тренировочные заезды накануне официальных стартов. Украинец Владислав Гераскевич показал великолепный результат.
Великолепное выступление украинца
Первый в истории Украины скелетонист показал результаты в топ-10 лучших. Сначала Владислав Гераскевич финишировал с седьмым временем, а во втором заезде улучшил свой результат – пятая позиция, сообщает 24 канал.
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Отставание от лидера, которым стал китаец Инь Чжэн, составило +0.98 секунды. А во время второй тренировки украинец был еще быстрее +0.88 от лидера, которым был представитель ОКР Александр Третьяков.
Уже 11 февраля скелетонисты поборются за комплекты наград Олимпиады-2022. На следующий день медали между собой разыграют женщины.
Что известно о Владиславе Гераскевиче
- 23-летний скелетонист, который навсегда вошел в историю зимних видов спорта в Украине.
- Выступление в Пекине станет для Гераскевича уже вторым на уровне Олимпийских игр. До этого занял 12-е место в Пхенчхане.
- В сезоне-2021/2022 Владислав установил личный лучший результат. На этапе Кубка мира в Латвии украинец показал шестое время. Такой показатель позволил Гераскевичу отобраться в Пекин.