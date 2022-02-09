Гераскевич финишировал в топ-10 на тренировках перед розыгрышем медалей на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде-2022 завершились тренировочные заезды накануне официальных стартов. Украинец Владислав Гераскевич показал великолепный результат.

Великолепное выступление украинца

Первый в истории Украины скелетонист показал результаты в топ-10 лучших. Сначала Владислав Гераскевич финишировал с седьмым временем, а во втором заезде улучшил свой результат – пятая позиция, сообщает 24 канал.

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Отставание от лидера, которым стал китаец Инь Чжэн, составило +0.98 секунды. А во время второй тренировки украинец был еще быстрее +0.88 от лидера, которым был представитель ОКР Александр Третьяков.

Уже 11 февраля скелетонисты поборются за комплекты наград Олимпиады-2022. На следующий день медали между собой разыграют женщины.

Что известно о Владиславе Гераскевиче