Украинки Геращенко и Магучих оформили победный дубль на турнире в Германии: видео

22 мая 2021 , 08:07
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Источник:

24 канал

Европейский легкоатлетический летний сезон 2021 года постепенно набирает обороты. За два дня до старта дебютного этапа Бриллиантовой лиги в немецком Дессау состоялся международный турнир Anhalt-2021.

Победный дубль украинок

В прыжках в высоту победила украинка Ирина Геращенко, а чемпионка Европы Ярослава Магучих заняла второе место. Обе украинки показали не самый высокий результат (1.92 м). Ирина оказалась первой из-за меньшего количества попыток.

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Третье место с прыжком в 1,87 метра досталось представительнице Швейцарии Саломе Ланг.

Знаменитая россиянка Мария Ласицкене, трехкратная чемпионка мира, показала лишь 7-й результат (1.80 м), выступая под нейтральным флагом.

Прыжок Геращенко

Прыжок Магучих

 

Автор: Юрій Семенюк