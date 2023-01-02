Полузащитник Шахтера попал в топ-40 молодых талантов в 2023 году по версии УЕФА: это не Мудрик

Сайт УЕФА составил список молодых игроков, которые в 2023 году могут стать настоящими талантами на европейской арене. В этом списке оказался и украинский футболист.

Одно из главных условий отбора таких игроков – в начале года им должно быть меньше 21 года. И именно они, по мнению опрошенных экспертов и журналистов, могут "совершить огромный фурор на европейской арене в 2023 году". До этого в такой список от УЕФА попадали Эрлинг Холанн, Джамал Мусиала, Родриго, Джуд Беллингем. А в начале 2022 года и украинец Михаил Мудрик, которого в УЕФА считают настоящей звездой.

В 2023 году в этот список попал другой игрок донецкого Шахтера – полузащитник Георгий Судаков.

"Возможно, наш избранник 2022 года Михаил Мудрик захватил заголовки о Шахтере в этом сезоне, но рост Судакова также был заметным. Стартовал во всех шести групповых играх Лиги чемпионов, сделал две голевые передачи и редко терял мяч", – так характеризовали футболиста на сайте УЕФА.

Что известно о Георгии Судакове

Георгию Судакову 20 лет. Он воспитанник Шахтера и играет на позиции центрального и атакующего полузащитника. За главную команду провел 47 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

В этом сезоне в Лиге чемпионов сыграл во всех шести матчах группового этапа. В первых двух играх отличился результативными пасами – в матче против РБ Лейпциг, когда "горняки" разгромили соперника на выезде 1:4. А после этого в матче против шотландского Селтика, когда гол Мудрика спас ничью для команды.

В начале 2022 года портал Transfermarkt оценивал игрока в 1,5 миллиона евро. Теперь его цена составляет 6 миллионов евро. А контракт с донецким Шахтером у него до конца 2026 года.

Судаков сыграл три матча за сборную Украины, дебютировав 23 мая 2021 года. И был включен в заявку на Евро-2020, чем вызвал некоторую волну возмущения (ведь в то время он был только игроком запаса в Шахтере).

Судаков также выступает за молодежную сборную Украины. И получил с ней право выступить на молодежном Евро-2023.