Одна з головних умов відбору таких гравців – на початку року їм має бути менше, аніж 21 рік. І саме вони, на думку опитаних експертів та журналістів, можуть "створити величезний фурор на європейській арені в 2023 році". Перед тим в такий список від УЄФА потрапляли Ерлінг Голанд, Джамал Мусіала, Родріго, Джуд Беллінгем. А на початку 2022 року і українець Михайло Мудрик, якого в УЄФА вважають справжньою зіркою.

У 2023 році в цей список потрапив інший гравець донецького Шахтаря – півзахисник Георгій Судаков.

"Можливо, наш обранець 2022 року Михайло Мудрик захопив заголовки про Шахтар цього сезону, але ріст Судакова також був помітним. Стартував у всіх шести групових іграх Ліги чемпіонів, зробив дві гольові передачі та рідко втрачав м’яч", – так характеризували футболіста на сайті УЄФА.

Що відомо про Георгія Судакова

Георгію Судакову 20 років. Він є вихованцем Шахтаря та грає на позиції центрального та атакувального півзахисника. Загалом за головну команду провів 47 матчів, в яких забив 6 голів та віддав 7 результативних передач.

Цього сезону в Лізі чемпіонів зіграв у всіх шести матчах групового етапу. У перших двох іграх відзначився результативними пасами – у матчі проти РБ Лейпциг, коли "гірники" розгромили суперника на виїзді 1:4. А після цього у матчі проти шотландського Селтіка, коли гол Мудрика врятував нічию для команди.

На початку 2022 року портал Transfermarkt оцінював гравця в 1,5 мільйона євро. Тепер його ціна становить 6 мільйонів євро. А контракт з донецьким Шахтарем в нього до кінця 2026 року.

Судаков зіграв три матчі за збірну України, дебютувавши 23 травня 2021 року. І був включений в заявку на Євро-2020, чим викликав деяку хвилю обурення (адже на той час він лише гравцем запасу в Шахтарі).

Судаков також виступає і за молодіжну збірну України. І здобув з нею право виступити на молодіжному Євро-2023.