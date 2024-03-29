"Отдаю всего себя команде": Судаков - о выходе сборной Украины на Евро-2024

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал выход национальной команды на Евро-2024. "Сине-желтые" в финале плей-офф квалификации одержали волевую победу над Исландией.

Сборная Украины по футболу вышла на чемпионат Европы 2024. В финале плей-офф квалификации подопечные Сергея Реброва победили национальную команду Исландии со счетом 2:1, пропустив первыми в ходе решающей встречи.

Читайте также "Собрались с ребятами в футбол побегать": Мудрик остроумно прокомментировал выход на Евро-2024

Судаков о победе над Исландией

Полузащитник "сине-желтых" Георгий Судаков, который отдал две результативные передачи, прокомментировал выход команды на Евро-2024. 21-летний автор победных ассистов счастлив из-за добытого результата.

Наверное, все эмоции оставил на поле. После игры уже только усталость и невероятная гордость за нашу страну, за нашу команду. Эта победа как раз для нашей страны

Я не думаю о своих результативных действиях, в первую очередь я отдаю всего себя команде. Для меня это будет, наверное, особенное Евро. Я невероятно жду его и думаю, что у нас есть все шансы выйти из группы", – сказал Судаков.

На чемпионате Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, сборная Украины сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Словакии и Румынии. В плей-офф выйдут первые два места, а также четыре лучших третьих места среди шести квартетов.