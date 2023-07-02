Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков высказался по поводу будущего четвертьфинала. По мнению лидера "сине-желтых", украинцам нужно верить в свои силы и продемонстрировать свои лучшие качества. В таком случае подопечные Ротаня смогут рассчитывать на общий успех.

Смотрите вместе с нами Украина – Франция: онлайн-трансляция четвертьфинала молодежного Евро-2023

Судаков: У нас есть все шансы пройти эту сборную

"Думаю, что за квалификацию можно уже забыть. У нас другая команда, и у них тоже. Мы уже гораздо больше сделали. За этот год каждый из нас вырос как футболист, как человек. Действительно, уже год прошел с того времени, уже нельзя сравнивать те матчи.Это 1/4 финала Евро, и мы здесь точно не случайно. Хотим показать, на что мы способны. Главное – верить в это. Как я уже говорил после матча с Испанией, главное – показывать свое мастерство и свое игру.

У них вся команда очень сильна индивидуально. Мы с Шахтером играли против Ренна, за них выступают как раз Арно Калимуэндо и Амин Гуири – очень мощные технические футболисты. Также я знаю Райана Шерки, Пьера Калюлю. Тоже очень хорошие игроки. Почти все футболисты стоят по 20-30 миллионов евро, очень талантливые и играют в топ-чемпионатах. Но у нас тоже очень сильная команда. Думаю, если мы выйдем на 100% готовы в первую очередь ментально, то у нас есть все шансы пройти эту сборную", – сказал Судаков.

Старые знакомые

Отметим, что во время квалификации на чемпионат Европы-2023 сборные Украины и Франции были в одной группе. Первая игра, которая состоялась в октябре 2021 года, завершилась убедительной победой "Ле Бле" - 5:0. А вот во втором поединке (9 июня 2022) украинцы дали настоящий бой фавориту. Уступая со счетом 1:3, украинцы сумели отквитать два гола и вырвать ничью – 3:3.

Напомним, что четвертьфинальный матч Евро-2023 U-21 Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.