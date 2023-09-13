Ошибка ценой в победу: Судаков рассказал, почему "подарил" гол Италии в ворота Украины

Сборная Украины не смогла перерывами ужасную серию в очных встречах против Италии. Очередное поражение 2:1 от "скуадро адзурры" и потеря второго места, занимавшего "сине-желтые" до этого поединка на "Сан-Сиро".

Уже с первых минут итальянцы включили безумные скорости и не дали украинцам даже времени выдохнуть. Активность хозяев была вознаграждена на 12-й минуте встречи. Но здесь не обошлось без помощи сине-желтых.

Подробнее об игре Первый тайм хочется стереть из памяти: Украина проиграла Италии на "Сан-Сиро" – видео голов

Судаков: Понимаю, что на таком уровне невозможно совершать такие ошибки

Ничего не предвещало беды, защитники команды Сергея Реброва спокойно разыгрывали мяч на собственной части поля, чтобы вырваться от высокого прессинга соперника. Мяч дошел до фланга, куда сместился игравший в центре поля Судаков. Георгий поскользнулся, чем воспользовался соперник. Хозяева создали большинство в штрафной украинцев, а такой неожиданный подарок от Судакова реализовал Фраттези, который впоследствии оформил дубль в ворота Бущана.

К перерыву "сине-желтые" отквитали один гол, но в итоге проиграли 2:1.

После поединка Георгий Судаков прокомментировал игру. Один из лидеров Шахтера рассказал, что команда была готова к такой игре со стороны итальянцев, которым "кровь из носа" нужно было побеждать.

Георгий назвал причину своей ошибки на старте поединка на "Сан-Сиро". Судаков признался, что ошибся с выбором обуви, извинившись перед командами и болельщиками.

Досадная ошибка. Понимаю, что на таком уровне невозможно совершать такие ошибки. Это будет для меня большим уроком, потому что перед каждой игрой нужно подбирать обувь. Я надел бутсы из пластики, надо было металлические обувать. Потом переобулся, стало гораздо легче, но это моя ошибка. Я понимаю это. Хочу извиниться перед командой, перед болельщиками, потому что на таком уровне так нельзя ошибаться,

– сказал полузащитник.

А такая команда, как Италия, не прощают сопернику таких ошибок.

"Эта ошибка должна была произойти"

Судаков рассказал, что этот поединок стал для него невероятным опытом футболки сборной. Георгий назвал мечтой, когда выходишь на "Сан-Сиро" при такой безумной поддержке.

Не могу сказать, что я рад, но эта ошибка должна когда-то произойти. Пусть она лучше случится сейчас, это будет для меня уроком на будущее,

– добавлю футболист "сине-желтых".

Для Судакова матч против Италии стал лишь 9 в футболке главной команды страны. Пока Георгий еще не забивал за сборную.

Это поражение опустило Украину на 3 место в группе "С". Италия стала второй. Северная Македония осталась на 4-й позиции, но все три сборные имеют теперь одинаковое количество баллов – по 7 очков.

Англия с 13 пунктами единолично возглавляет группу. Мальта с нулем в активе замыкает таблицу.

На этом сентябрьский цикл матчей отбора на Евро-2024 для Украины закончился. Следующие поединки подопечные Реброва проведут уже в октябре – 14 числа против Северной Македонии, который состоится, вероятно, в Праге, а 17-го на выезде против Мальты.