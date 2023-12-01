Ужасная травма соперника Зари: вратарь на ровном месте сломал ногу без контакта - видео

Кипер Гента Поль Нарди неудачно встал на левую ногу, из-за чего получил открытый перелом. В этом сезоне французский вратарь уже не сыграет.

В четверг луганская Заря провела предпоследний матч в Лиге конференций. Команда Юрия Коваля ничего не смогла сделать с бельгийским Гентом, проиграв на выезде 1:4, пишет 24 канал.

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В середине второго тайма хозяева были вынуждены заменить вратаря. Ужасную травму получил 29-летний француз Поль Нарди в простом эпизоде.

Видео перелома Нарди:

Футболист Гента банально выбивал мяч в поле, но неудачно встал на левую ногу. В итоге у игрока открытый перелом ноги, на 69 минуте его заменили на Дави Рофа.

Нет радости победы. Все понимают, что это нечто ужасное. Поль живет спортом. Я бы никому не пожелал такой травмы. Наши мнения всех у Генти с ним. Нарди – суперпрофессионал, усердно работающий над своим телом. С людьми, как в случае с Полем, такое случается. Никому не пожелаешь подобного. Теперь перед ними стоит задача обеспечить Полю возможность продолжить профессиональную карьеру как можно быстрее. Боюсь, это продлится некоторое время и мы больше не увидим его в этом сезоне. Посмотрим, что об этом думают врачи. Я занимаюсь футболом больше 50 лет и никогда не видел ногу, которая ломается без контакта или сильного удара. Это действительно что-то очень редкое,

– заявил тренер Гента Хейн Ванхазебрук.

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Отметим, что победа над Зарей гарантировала бельгийцам выход в плей-офф Лиги конференций. В последнем матче на выезде против Маккаби Гент будет бороться за первое место.

Бельгийцев устроит ничья. Заря же Заря досрочно завершила свой евросезон. В заключительном туре луганчане попытаются на положительной ноте финишировать в "домашней" игре против исландского Брейдаблика.