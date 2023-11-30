Нужна только победа: Заря объявила стартовый состав на матч Лиги конференций против Гента

Подопечные Юрия Коваля близки к окончательному вылету из еврокубков. Только три очка в игре с бельгийцами оставят бронзового призера УПЛ в гонке.

Сегодня, 30 ноября, луганская Заря проведет свой предпоследний матч в группе Лиги конференций. Луганская команда сыграет на выезде против бельгийского Гента.

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В преддверии встречи Юрий Коваль определился со стартовым составом. С первых минут на поле появятся три легионера – Джордан, Азиангбе и Герреро.

Нарди – Фадига, Кандусс, Ватанабе, Фортуна – Геркенс, Фофана, Кумс, Хандельман – Орбан, Кейперс: Турбаевский – Снурницын, Боль, Джордан, Данченко – Батагов, Азиангбе, Чурко – Кирюханцев, Антюх – Герреро.

Заря оказалась на грани вылета из еврокубков. В первых двух матчах группы луганчане получили 4 балла, но после этого дважды проиграли тель-авивскому Маккаби.

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Израильцы уже вышли в плей-офф, а Заря отстает на 6 баллов от Гента. В первом матче команды расписали ничью 1:1. На гол Кейперса точным ударом ответил Герреро.

Только победа в очном сражении оставит украинский клуб в борьбе за второе место. Если "бело-черные" смогут обыграть бельгийцев, то в последнем туре Заре нужно обыграть в последнем туре Брейдаблик и дождаться поражения Гента от Маккаби.