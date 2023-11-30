Сьогодні, 30 листопада, луганська Зоря проведе свій передостанній матч у групі Ліги конференцій. Луганська команда зіграє на виїзді проти бельгійського Гента.

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Напередодні зустрічі Юрій Коваль визначився зі стартовим складом. З перших хвилин на полі з'являться троє легіонерів – Джордан, Азіангбе та Герреро.

СТАРТОВИЙ СКЛАД ГЕНТА: Нарді – Фадіга, Кандусс, Ватанабе, Фортуна – Геркенс, Фофана, Кумс, Хандельман – Орбан, Кейперс

СТАРТОВИЙ СКЛАД ЗОРІ: Турбаєвський – Снурніцин, Боль, Джордан, Данченко – Батагов, Азіангбе, Чурко – Кірюханцев, Антюх – Герреро.

Зоря опинилась на межі вильоту з єврокубків. У перших двох матчах групи луганці здобули 4 бали, але після цього двічі програли тель-авівському Маккабі.

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Ізраїльці вже вийшли у плей-оф, а Зоря відстає аж на 6 балів від Гента. У першому матчі команди розписали нічию 1:1. На гол Кейперса точним ударом відповів Герреро.

Лише перемога в очній битві залишить український клуб у боротьбі за друге місце. Якщо ж "біло-чорні" зможуть обіграти бельгійців, то в останньому турі Зорі треба обіграти в останньому турі Брейдаблік та дочекатись поразки Гента від Маккабі.