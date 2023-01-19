Неспортивное поведение: Гент наказан за оскорбление болельщиками Яремчука

Бельгийский коллектив Гент не остался не наказан после инцидента с Романом Яремчуком. Возможно, в следующий раз "буйволы" будут сначала обдумывать свои действия.

Дисциплинарный комитет профессионального футбола Бельгии вынес решение о поведении фанатов Гента в матче против Брюгге (2:0). "Буйволов" оштрафовали на 15 тысяч евро.

Достойно внимания Цыганков на презентации в Жироне сыграл в футбол с пушистым любимцем: забавное видео

Болельщики Гента не смогли простить Яремчуку переход в состояние Брюгге, являющегося их соперником. Перед началом поединка между бельгийскими командами фанаты "буйволов" вывесили баннер, направленный на оскорбление украинского форварда. На плакате было написано: "Смерть изменникам. Яремчук – Иуда". За такую затею Гент заплатит 5 тысяч евро, поскольку Яремчуку нанесен моральный ущерб.

Также фанаты Гента забросали поле файерами. Бельгийский коллектив вписал в "черный список" 13 своих фанатов, а еще 14 получили устное предупреждение. Комитет обошелся условным закрытием сектора, откуда на поле летели пироматериалы. За такое неспортивное поведение Гент заплатит еще 10 тысяч евро.

Яремчук в Бельгии