Усиливаются, чтобы сразу хорошо стартовать: новичок УПЛ оформил трансфер лидера Вереса

Черкасский коллектив планирует сразу включиться в борьбу в элите украинского футбола. Для этого новичку нужны опытные кадры.

Геннадий Пасич официально перешел из Вереса в ЛНС. Но есть определенные недоразумения относительно суммы компенсации за футболиста.

Достойно внимания 17-летний сын Суркиса тренируется с первой командой Динамо: демонстративные видео

Опыт нужен команде

ЛНЗ впервые в своей истории смог выйти в Украинскую Премьер-лигу (вообще клуб из Черкасс до этого никогда не играл в высшем дивизионе местного футбола), поэтому коллектив прилагает все усилия, чтобы достойно выглядеть на арене посреди элиты. Таким образом черкасский клуб оформил трансфер опытного лидера Вереса, который также благодаря победе в переходных матчах над Металлургом смог остаться в УПЛ (6:2). Новобранцем ЛНЗ стал Геннадий Пасич, решивший помочь "производителям семян" достойно дебютировать в элите украинского футбола.

У Геннадия есть брат-близнец Евгений Пасич, также в свое время выступавший за Верес, однако зимой присоединился к состоянию Днепра-1.

Что касается суммы компенсации по футболу, то появились определенные разногласия, поскольку Transfermarkt "рисует", что футболист перешел в ЛНЗ даром, а вот ТаТоТаке сообщало, что черкасский коллектив выплатил Вересу 100 тысяч евро за опытного исполнителя. Пасеч, смело можно сыграть крайнего защитника, или хава, подписал контракт с "производителями семян" на 2 года. В прошлом сезоне Геннадий провел 24 матча с ровенский коллектив, в которых забил в гол, отдал 1 ассист и заработал 10 желтых карточек, одна из которых стала второй в матче и переросла в красную.

ЛНЗ уже также усилился лидером Металлиста форвардом Максимом Прядуном, а также успел попрощаться с 7 футболистами.