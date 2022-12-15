Тренер избил футболиста сборной Германии и со скандалом вылетел из нидерландской команды

Нидерландский Утрехт не столько поражает своей игрой, сколько инцидентом, недавно произошедшим во время тренировочного процесса. Поведение Генка Фрейзера стоило ему должности главного тренера.

56-летний наставник не сдержал эмоций и избил одного из своих подопечных. Пострадавшим оказался левый вингер сборной Германии Амин Юнес.

Читайте также Взяли вектор "Королевского клуба": сборную Бразилии может возглавить тренер, мечтающий о "Ле Блэ"

Это стоило ему тренерского кресла

После этого инцидента Генка Фрейзер был уволен с должности главного тренера нидерландского Утрехта. Информацию уже подтвердили в клубе, а сам наставник-виновник извинился за совершенный поступок и с пониманием отнесся к отставке, ведь своими действиями принес вред клубу.

Я навредил клубу и должен уйти. Я не узнаю себя в своих действиях и хотел бы извиниться перед всеми причастными,

– сказал Фрейзер.