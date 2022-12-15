56-летний наставник не сдержал эмоций и избил одного из своих подопечных. Пострадавшим оказался левый вингер сборной Германии Амин Юнес.
Читайте также Взяли вектор "Королевского клуба": сборную Бразилии может возглавить тренер, мечтающий о "Ле Блэ"
Это стоило ему тренерского кресла
После этого инцидента Генка Фрейзер был уволен с должности главного тренера нидерландского Утрехта. Информацию уже подтвердили в клубе, а сам наставник-виновник извинился за совершенный поступок и с пониманием отнесся к отставке, ведь своими действиями принес вред клубу.
- Отметим, что Фрейзер работал во главе Утрехта с прошлым летом. Первую часть сезона команда под его руководством заняла 7 место в турнирной таблице нидерландской Эредивизи. За 14 туров клуб набрал 24 очка. Столько же у ближайшего соперника Спарты из Роттердама.
- Фрейзер до этого момента работал исключительно в родной стране, возглавлял Фэнорд, ПСВ, АДО Дэн Гаг и Витесс. Однако после столь скандальной выходки наставнику будет сложнее найти новую команду.