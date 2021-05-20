Традиция, объединяющая
20 мая украинские спортсмены сделали яркий флешмоб в красивых вышиванках. Спорт 24 собрал подборку публикаций украинских представителей спорта на эту тему.
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Одними из первых, кто поздравил украинцев с этим замечательным национальным праздником стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк и теннисистка Элина Свитолина. Первая ракетка Украины отметила, что украинские традиции – одни из самых красивых в мире.
Элина выложила фото дизайнерской вышиванки песочного цвета с желтым орнаментом. Такое платье произвело немалый фурор из комплиментов в инстаграме спортсменки.
С Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны,
– поприветствовала Свитолина.
С днем вышиванки. Люблю ловить "заинтересованные" взгляды на себе в этот день, когда выхожу в ней в свет, ну вы поняли,
– написал Беленюк.
Львовский волейбольный клуб Барком-Летучие мыши также не забыл поздравить своих поклонников с праздником.
С Днем вышиванки. История Родины – это наше будущее. Будем любить его и защищать!,
– говорится в посте.
Одна из лучших шахматисток мира из Украины Анна Музычук показала свой наряд в День вышиванки. Ее образ похож на платье Свитолиной и является не менее красивым.
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный попросил фанатов оценить украинский образ. Даже для самого маленького нашлась классная вышиванка.
Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио по художественной гимнастике Анна Ризатдинова показала сразу несколько вышитых нарядов. Сложно выбрать более красивую.
Лидер женской команды по биатлону Елена Пидгрушная отдыхает после сложного сезона и присоединяется к поздравлениям других спортсменов.