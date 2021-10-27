Генеральный менеджер покинул олимпийскую сборную США из-за сексуального скандала

Генеральный менеджер олимпийской сборной США по хоккею Стэн Боумен прекращает свое сотрудничество с командой из-за расследования сексуального насилия в Чикагском клубе Блэкхокс. Также в клубе не работают люди, причастные к этому делу.

Экс-игрок стал жертвой сексуального насилия

Во вторник, 26 октября, появилась информация о наложении штрафа на Чикаго от НХЛ в размере 2 миллионов долларов за "ненадлежащие процедуры и неправильное разбирательство" дела о сексуальном насилии.

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Известно, что экс-игрок Чикаго Олдрич в мае этого года подал в суд на клуб. Он заявил, что в 2010 году подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего помощника главного тренера Брэда Элдрича, а Стэн Боумен помогал скрыть этот инцидент.

На сайте Чикаго опубликовали письмо-обращение к болельщикам и партнерам по итогам расследования дела о сексуальном насилии в клубе в 2010 году.

"Мы не потерпим поведения, противоречащего нашим ценностям, со стороны любого члена организации, а также не допустим бездействия, позволяющего таким проблемам оставаться незамеченными", – говорится в сообщении.

В пресс-службе федерации США по хоккею также упомянули о сексуальном скандале в клубе.

В свете случившегося я думаю, что лучше для хоккея США чтобы я ушел. Я благодарен за то, что меня выбрали, и желаю нашей команде всего наилучшего в Пекине,

– процитировали в федерации Боумена.

Сам же Боумен уверяет, что, узнав об этой ситуации 11 лет назад, он сразу же сообщил президенту клуба и генеральному директору, которые заверили его, что уладят досадный инцидент.