Англия – Германия

Первая игра 29 июня, в рамках 1/8 финала ЧЕ, пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Между собой играть будут сборные Англии и Германии. Ожидается, что трибуны будут заполнены лишь частично. Начало матча запланировано на 19: 00.

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Как Англия, так и Германия на групповой стадии не впечатлили. Речь именно о футболе, который они показывали. Но велика вероятность, что они именно на стадии плей-офф начнут демонстрировать футбол самого высокого уровня. Чем ближе конец турнира, тем лучше будут становиться их кондиции.

Смотреть поединок можно "Футбол 1" и "Футбол 2".

Швеция – Украина

Заключительная игра 1/8 финала чемпионата Европы состоится в 22:00 на "Хэмпден Парк" в Глазго, с ограниченным числом болельщиков на трибунах. Между собой в бое сойдутся Швеция и Украина.

Шведы выиграли группу Е, опередив испанцев. Украинцы же стали одной из тех команд, которые прошли с 3 места в 1/8 финала турнира. Примечательно, что именно победа шведов в 3-м туре над поляками, во многом, позволила подопечным Шевченко оказаться в плей-офф.

Главный матч для украинских болельщиков будут транслировать "Футбол 1" и ТРК "Украина". Также будет онлайн-трансляция на Спорт24.