Приближается полуфинал смерти: где смотреть Евро-2020 – расписание матчей 2 июля

По итогам двух поединков в пятницу, 2 июля, станет известна первая пара полуфиналистов чемпионата Европы по футболу. Расписание матчей – на Спорт24.

Швейцария – Испания

На стадионе в Санкт-Петербурге в матче 1/4 финала будут соревноваться сборная Швейцарии и трехкратный чемпион Европы команда Испании. Поединок начнется в 19:00.

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Ранее соперники неоднократно пересекались между собой, в том числе и в финальных турнирах чемпионатов мира. На ЧМ-1966 пиренейцы одержали тяжелую победу на групповой стадии (2:1), на ЧМ-1994 "Красная фурия" уже куда увереннее разобралась с соперником в 1/8 финала (3:0), а вот на ЧМ-2010 успех в группе уже был на стороне швейцарцев (1:0). Также совсем недавно команды играли в одной группе Лиги наций, в которой выступала и Украина. В Мадриде испанцы одержали минимальную победу (1:0), а в Базеле была зафиксирована результативная ничья (1:1).

Бельгия – Италия

: "Футбол 1"

Матчем в Мюнхене на "Альянц Арене" между бронзовым призером ЧМ-2018 Бельгией и четырехкратным чемпионом мира Италией продолжится игровая программа четвертьфинальной стадии Евро-2020. Начало встречи - в 22:00.

Ранее соперники трижды пересекались на финальных стадиях чемпионатов Европы, и бельгийцы еще ни разу не выигрывали. Дважды успех был на стороне "Скуадры адзурры" – на ЧЕ-2000 (2:0) и ЧЕ-2016 (2:0), еще в одном случае, на ЧЕ-1980, была зафиксирована ничья (0:0).

: "Футбол 1", ТРК "Украина"