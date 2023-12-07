Хохфильцен-2023: где и когда смотреть второй этап Кубка мира по биатлону
7 декабря 2023, 19:18Читати новину українською
В пятницу, 8 декабря, в австрийском Хохфильцене начнется второй этап Кубка мира по биатлону. Посмотреть гонки можно будет на диджитал-платформе Суспильне Спорт.
С 8 по 10 декабря 2023 года в австрийском Хохфильцене пройдет второй этап сезона 2023/24 Кубка мира по биатлону. Предлагаем ознакомиться с календарем соревнований.
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В рамках второго этапа пройдут спринты, гонки преследования и эстафеты у мужчин и женщин. Всего можно будет насладиться шестью гонками.
Расписание этапа в Хохфильцене
- 08.12 (12:30) | Мужской спринт (10 км)
- 08.12 (15:25) | Женский спринт (7,5 км)
- 09.12 (13:15) | Мужская гонка преследования (12,5 км)
- 09.12 (15:45) | Женская гонка преследования (10 км)
- 10.12 (12:30) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
- 10.12 (15:15) | Женская эстафета (4 по 6 км)