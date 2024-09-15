Звезда Баварии побил космический рекорд результативности в Бундеслиге
Источник:Opta
В субботу, 14 сентября, состоялись матчи третьего тура чемпионата Германии по футболу. Закрывал программу игрового дня поединок Хольштайн Киль – Бавария.
Гости разгромили новичка Бундеслиги со счетом 6:1. Хет-трик в этом матче записал в свой актив лидер мюнхенцев Харри Кейн.
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Фантастическая результативность
Эти три забитых мяча позволили английскому форварду довести общий счет своих результативных действий в Бундеслиге до юбилейной отметки – 50. Нападающий достиг ее всего после 35 матчей (40 голов и 11 ассистов).
Таким образом, он превзошел, казалось, вечный рекорд норвежца Эрлинга Холанда. Тот, будучи игроком дортмундской Боруссии, сделал такое количество результативных действий за 43 поединка.
Смотрите видеообзор матча Хольштайн Киль – Бавария
Отметим, что это уже второй рекорд для игроков Баварии в нынешнем сезоне. Ранее Томас Мюллер стал абсолютным рекордсменом мюнхенцев по количеству проведенных матчей за клуб.
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Напомним, что Гарри Кейн выступает за Баварию с августа 2023 года. За это время он провел 49 поединков во всех турнирах, в которых забил 49 голов и отдал 15 ассистов.
Следующий матч, который может стать юбилейным для англичанина, мюнхенский клуб проведет 17 сентября в Лиге чемпионов. Соперником Баварии будет загребское Динамо, стартовый свисток прозвучит в 22:00.