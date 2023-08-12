Рекордный трансфер "пивоваров" в истории: Кейн официально стал игроком Баварии – видео презентации
Источник:Бавария
Сага с трансфером английского футболиста все же подошла к своему концу. Мюнхенский коллектив смог вырвать нападающего из "когтей" Тоттенхэма.
Гарри Кейн официально стал игроком Баварии. "Пивовары", как и ожидалось, отдали круглую сумму за маститого форварда.
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Мюнхенский коллектив оформил свой самый дорогой трансфер в истории клуба. Баварии после саги, продолжавшейся месяц, все же далось по силам реализовать переход Гарри Кейна. Чемпион Германии отдал за английского форварда 100 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусных (ранее платили 80 миллионов за Люку Эрнандеса). Такую сумму "пивовары" впервые отдали за футболиста, поэтому "Ураган" уже написал историю в Мюнхене.
Кейн после подписания контракта / инстаграмм БаварииКстати говоря. Для Тоттенхэма трансфер Кейна стал второй самой дорогой продажей в истории. Ранее "шпоры" отпустили Гарета Бейла в мадридский Реал за 101 миллион евро.
Стороны согласовали контракт на 4 сезона, то есть до 2027 года. Также стоит отметить, что Гарри будет выступать в состоянии "пивоваров" под 9-м номером. Дебют Кейна в футболке Баварии можно ожидать уже 12 августа, поскольку вечером мюнхенский коллектив сойдется в поединке за Суперкубок Германии с РБ Лейпциг, который станет первым официальным матчем сезона для обеих команд. Стоит отметить, что Бавария решила устроить "Урагану" помпезную презентацию.
Видео представления Кейна:
Выступления Гарри Кейна
- Английский форвард практически всю свою футбольную жизнь провел в цветах лондонского Тоттенхэма, иногда переезжая в другие клубы на правах аренды (Лестер, Норвич, Милволл). Стоит отметить, что Кейн мог стать питомцем другого лондонского клуба Арсенала, однако там юного Гарри забраковали, сказав, что у парня лишний вес и у него нет задатков для футбола.
- За "шпоры" Кейн провел 435 матча, в которых забил 280 голов и отдал 64 ассиста. Благодаря своей нереальной результативности "ураган" вышел на второе место среди бомбардиров за всю историю АПЛ (213 голов), уступая Алану Ширеру, у которого 260 голов на счету.
- Несмотря на свои результаты и время, проведенное в Тоттенхеме, Гарри никогда не выигрывал ни одного титула с лондонцами. Кейн в состоянии "шпор" ближе всего был к трофею тогда, когда выходил в финал ЛЧ сезона 2018/2019, однако там Тоттенхэм уступил Ливерпулю (0:2).