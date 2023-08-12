Рекордный трансфер "пивоваров" в истории: Кейн официально стал игроком Баварии – видео презентации

Сага с трансфером английского футболиста все же подошла к своему концу. Мюнхенский коллектив смог вырвать нападающего из "когтей" Тоттенхэма.

Гарри Кейн официально стал игроком Баварии. "Пивовары", как и ожидалось, отдали круглую сумму за маститого форварда.

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Мюнхенский коллектив оформил свой самый дорогой трансфер в истории клуба. Баварии после саги, продолжавшейся месяц, все же далось по силам реализовать переход Гарри Кейна. Чемпион Германии отдал за английского форварда 100 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусных (ранее платили 80 миллионов за Люку Эрнандеса). Такую сумму "пивовары" впервые отдали за футболиста, поэтому "Ураган" уже написал историю в Мюнхене.

Кейн после подписания контракта / инстаграмм Баварии

Для Тоттенхэма трансфер Кейна стал второй самой дорогой продажей в истории. Ранее "шпоры" отпустили Гарета Бейла в мадридский Реал за 101 миллион евро.

Стороны согласовали контракт на 4 сезона, то есть до 2027 года. Также стоит отметить, что Гарри будет выступать в состоянии "пивоваров" под 9-м номером. Дебют Кейна в футболке Баварии можно ожидать уже 12 августа, поскольку вечером мюнхенский коллектив сойдется в поединке за Суперкубок Германии с РБ Лейпциг, который станет первым официальным матчем сезона для обеих команд. Стоит отметить, что Бавария решила устроить "Урагану" помпезную презентацию.

Видео представления Кейна:

Выступления Гарри Кейна