Достойная замена Бензема: обидчик сборной Украины на Евро может перебраться в Реал

Лишь 6 июня стало известно об официальном переходе Карима Бензема к чемпиону Саудовской Аравии Аль-Иттихаду, который повел себя на деньги. Однако в Реале уже нашли ему серьезную замену.

35-летний французский нападающий подписал контракт с саудовским клубом до 2026 года. В Аль-Иттихаде Карим Бензема будет зарабатывать около 200 миллионов евро за сезон. Деньги снесли голову форварда, покинувшего одну из лучших команд мира.

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Потерю Бензема даже не почувствуют

Однако Реал уже нашел, кем можно заменить Бензема. Сообщается, что заменой Кариму станет нападающий английского Тоттенхэма и сборной Англии Гарри Кейн. Вроде бы футболист уже дал "добро" на свой переход в Испанию.

Мадридскому клубу такой трансфер обойдется в 80 миллионов евро (по данным Transfermarkt – 90 миллионов евро). Но главный наставник "сливочных" Карло Анчелотти уверен, что Кейн будет идеально вписываться в игру "Королевского клуба".

Напомним, что Реал по итогам сезона-2022/2023 занял второе место в Ла Лиге, проиграв Барселоне борьбу за чемпионство. В следующем сезоне-2023/2024 "сливочные" сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов.

Тоттенхэм занял лишь 8-ю позицию, пролетев мимо еврокубковой компании на следующий сезон. Поэтому у Реала есть еще одно преимущество над Тоттенхэмом при подписании Кейна. Гарри явно хочет выступать на евроарене.

Отметим, что после ухода Бензема в Реале остался только один центральный форвард – 18-летний Альваро Родригес. Ведь Мариано Диас должен покинуть команду. Поэтому подписание нападающего стало приоритетом для мадридского клуба.

Что известно о выступлениях Гарри Кейна