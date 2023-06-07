Достойная замена Бензема: обидчик сборной Украины на Евро может перебраться в Реал
Источник:Marca
Лишь 6 июня стало известно об официальном переходе Карима Бензема к чемпиону Саудовской Аравии Аль-Иттихаду, который повел себя на деньги. Однако в Реале уже нашли ему серьезную замену.
35-летний французский нападающий подписал контракт с саудовским клубом до 2026 года. В Аль-Иттихаде Карим Бензема будет зарабатывать около 200 миллионов евро за сезон. Деньги снесли голову форварда, покинувшего одну из лучших команд мира.
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Потерю Бензема даже не почувствуют
Однако Реал уже нашел, кем можно заменить Бензема. Сообщается, что заменой Кариму станет нападающий английского Тоттенхэма и сборной Англии Гарри Кейн. Вроде бы футболист уже дал "добро" на свой переход в Испанию.
Мадридскому клубу такой трансфер обойдется в 80 миллионов евро (по данным Transfermarkt – 90 миллионов евро). Но главный наставник "сливочных" Карло Анчелотти уверен, что Кейн будет идеально вписываться в игру "Королевского клуба".
Напомним, что Реал по итогам сезона-2022/2023 занял второе место в Ла Лиге, проиграв Барселоне борьбу за чемпионство. В следующем сезоне-2023/2024 "сливочные" сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов.
Тоттенхэм занял лишь 8-ю позицию, пролетев мимо еврокубковой компании на следующий сезон. Поэтому у Реала есть еще одно преимущество над Тоттенхэмом при подписании Кейна. Гарри явно хочет выступать на евроарене.
Отметим, что после ухода Бензема в Реале остался только один центральный форвард – 18-летний Альваро Родригес. Ведь Мариано Диас должен покинуть команду. Поэтому подписание нападающего стало приоритетом для мадридского клуба.
Что известно о выступлениях Гарри Кейна
- Практически всю свою карьеру отдает Тоттенхэму. Кроме "шпор" поиграл Норвич и Лестер на правах аренды.
- В последний раз покидал Тоттенхэм в феврале 2013-го. Но уже в том же году вернулся в "шпоры".
- В сезоне-2022/2023 Кейн отыграл 49 матчей, в которых отличился 32 голами и 5 ассистами.
- В общей сложности в футболке Тоттенхэма провел 435 поединков – 280 мячей и 64 голевых передач.