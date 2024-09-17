"Иностранная рука КГБ": чемпион мира прокомментировал возможное снятие санкций с федерации шахмат России

В Будапеште 21-22 сентября состоится Генассамблея международной шахматной федерации. На собрании планируют рассмотреть ослабление или полное снятие санкций с россиян и белорусов.

В частности, речь идет о возможности возвращения шахматистов из этих стран к соревнованиям под своими флагами. Также России и Беларуси могут вернуть право на проведение турниров под эгидой ФИДЕ на своей территории.

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Четкая позиция известного шахматиста

На это отреагировал 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Уроженец Баку в соцсети X выступил с резким заявлением, в котором разнес ФИДЕ за ее пророссийскую позицию.

"ФИДЕ остается иностранной рукой КГБ. И это происходит в Будапеште, где вассал Путина Орбан не упускает такой возможности. То, что приятель Путина и бывший заместитель премьер-министра все еще является президентом ФИДЕ после многих лет войны России и западных санкций – говорит само за себя.

Федерация шахмат России организовала турниры на завоеванной и зачищенной территории Украины. Любая уступка от ФИДЕ является злонамеренной и направлена на ослабление запретов и осуждений России на мировой арене", – написал Каспаров.

Отметим, что это уже не первое подобное заявление от Гарри Каспарова относительно возможного снятия санкций. Ранее он заявлял, что Россия отстранена из-за геноцидной войны в Украине, поэтому ей не место на международных соревнованиях.

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Напомним, что против снятия санкций также выступили шахматисты из Украины. Они подписали коллективное письмо, в котором объяснили, почему россиянам не место на международных соревнованиях.