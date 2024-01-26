Большое возвращение: середняк УПЛ сенсационно может усилиться легендой Динамо

Украинские клубы начали подготовку ко второй части сезона-2023/2024. Одним из таких является харьковский Металлист 1925, ожидающий мощного усиления состава.

26 января появилась информация, что зимним новичком харьковского клуба станет Денис Гармаш. Опытный 33-летний атакующий полузащитник вернется в УПЛ.

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Сообщается, что футболист уже успешно прошел медицинское освидетельствование в Металлисте 1925 и вскоре должен поставить свою подпись под официальным контрактом с харьковчанами. Их сотрудничество должно продолжаться 1,5 года.

"ТаТоТаке" даже сообщило, что Гармаш должен принять участие в контрольном спарринге харьковского клуба, который происходит прямо сейчас. 26 января в 17:00 стартовал контрольный поединок Металлиста 1925 против Вольфсберга. В стартовом составе харьковчан один футболист на просмотре.



Стартовый состав Металлиста 1925 / Фото харьковского клуба

На официальном ютуб-канале команды проходит прямая трансляция товарищеского матча. В чате трансляции поклонники харьковского клуба пытаются угадать, является ли этим игроком на просмотре именно Гармаш или какой-нибудь другой потенциальный новичок команды.

Напомним, что Металлист 1925 закончил первую часть сезона УПЛ-2023/2024 только на 12-м месте, набрав 15 баллов. От зоны плей-офф на вылет из первенства их отдаляет пока только один пункт.

На заграничном собрании харьковчане запланировали себе 5 спаррингов. Заключительный состоится 16 февраля против эстонской Левадии.

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