26 січня з'явилась інформація, що зимовим новачком харківського клубу стане Денис Гармаш. Досвідчений 33-річний атакувальний півзахисник повернеться в УПЛ.

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Знаковий трансфер для клубу із Харкова

Повідомляється, що футболіст вже успішно пройшов медичний огляд у Металісті 1925 та незабаром повинен поставити свій підпис під офіційним контрактом із харків'янами. Їх співпраця повинна тривати 1,5 року.

"ТаТоТаке" навіть повідомило, що Гармаш повинен взяти участь в контрольному спарингу харківського клубу, який відбувається прямо зараз. 26 січня о 17:00 стартував контрольний поєдинок Металіста 1925 проти Вольфсберга. У стартовому складі харків'ян є один футболіст на перегляді.



Стартовий склад Металіста 1925 / Фото харківського клубу

На офіційному ютуб-каналі команди відбувається пряма трансляція товариського матчу. У чаті трансляції прихильники харківського клубу намагаються вгадати, чи є цим гравцем на перегляді саме Гармаш чи якийсь інший потенційний новачок команди.

Нагадаємо, що Металіст 1925 закінчив першу частину сезону УПЛ-2023/2024 лише на 12-му місці, набравши 15 балів. Від зони плей-оф на виліт із першості їх віддаляє поки що лише один пункт.

На закордонних зборах харків'яни запланували собі 5 спарингів. Заключний із них відбудеться 16 лютого проти естонської Левадії.

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