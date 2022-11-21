Сборная Англии интересна Тухелю и Почеттино, потому что демонстрирует качественную игру, – Саутгейт

Сборная Англии 21 ноября начинает свой путь на ЧМ-2022 противостоянием со сборной Ирана. По мнению букмекеров, англичане четвёртые в списке фаворитов Мундиаля.

В преддверии старта "трех львов" на турнире Гарет Саутгейт высказался об игре своей команды. Также он ответил и на слухи, мол, после Мундиаля англичан возглавит Томас Тухель или Маурисио Почеттино.

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Я понимаю с чем связаны слухи о Тухеле и Почеттино. Моя команда доказала, что способна делать невозможное возможным, поэтому и привлекает к себе других,

– отметил наставник сборной Англии.

Кроме того, он рассказал, к чему стремится его команда. В частности, ориентиром для англичан являются титулы сборной Германии. Противостояние Англии и Германии классическое в мировом футболе после скандального финала ЧМ-1966.

"У Германии 4 победы на чемпионате мира, 4 серебра, 4 бронзы, 3 победы на Евро, 3 серебра, 3 бронзы. Мы стремимся достичь таких результатов", - подчеркнул Саутгейт.

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Сборная Англии начинает чемпионат мира в Катаре в статусе полуфиналиста прошлого Мундиаля, а также финалиста предыдущего чемпионата Европы. Правда, за несколько месяцев до старта турнира в Катаре англичане провалились в Лиге Наций в группе с Италией, Германией и Венгрией, заняв последнее место и вылетев в дивизион В.