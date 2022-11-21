Напередодні старту "трьох левів" на турнірі Гарет Саутгейт висловився про гру своєї команди. Також він відповів і на чутки, мовляв, після Мундіалю англійців очолить Томас Тухель або Маурісіо Почеттіно.

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Я розумію з чим пов'язані чутки про Тухеля та Почеттіно. Моя команда довела, що здатна робити неможливе можливим, тому і приваблює до себе інших,

– зазначив наставник збірної Англії.

Крім того, він розповів, чого прагне його команда. Зокрема, орієнтиром для англійців є титули збірної Німеччини. Протистояння Англії та Німеччини є класичним у світовому футболу після скандального фіналу ЧС-1966.

"У Німеччини 4 перемоги на чемпіонаті світу, 4 срібла, 4 бронзи, 3 перемоги на Євро, 3 срібла, 3 бронзи. Ми прагнемо досягти таких результатів", – наголосив Саутгейт.

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Збірна Англії розпочинає чемпіонат світу в Катарі у статусі півфіналіста минулого Мундіалю, а також фіналіста попереднього чемпіонату Європи. Щоправда, за кілька місяців до старту турніру в Катарі англійці провалились у Лізі Націй у групі з Італією, Німеччиною та Угорщино, посівши останнє місце й вилетівши до дивізіону В.