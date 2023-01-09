Обидчик Украины объявил об окончании карьеры футболиста: он выигрывал Лигу чемпионов в Киеве

Футболист сборной Уэльса Гарет Бейл объявил об окончании профессиональной карьеры. Ему всего 33 года.

О своем решении окончить профессиональную карьеру Гарет Бейл объявил в соцсетях.

"После тщательного и вдумчивого разбирательства я объявляю о своем немедленном уходе из клубного и международного футбола. Мне повезло, что я осуществил свою мечту заниматься спортом, который люблю. Это действительно подарило мне одни из лучших моментов моей жизни", – написал Бейл.

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Он также поблагодарил все клубы, футболистов и тренеров, с которыми ему пришлось сотрудничать все это время.

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Профессиональную карьеру Бейл начал в английском Саутгемптоне. Он был воспитанником одной из академий клуба, получив шанс стать игроком основной команды. Но за основу "святых" провел всего один сезон, после чего был выкуплен Тоттенхэмом. И за эту команду выступал с 2007 по 2013 год.

1 сентября 2013 года Бейл перешел в мадридский Реал за 101 миллион евро. Это был самый дорогой переход футболиста того времени. По состоянию на начало 2023 года он на 12 месте среди самых дорогих трансферов в истории футбола.

В составе Реала Бейл трижды стал чемпионом Испании и пять раз выиграл Лигу чемпионов. Именно благодаря ему Реал выиграл третий раз подряд Лигу чемпионов – в сезоне 2017/2018, когда 26 мая в финале в Киеве обыграл английский Ливерпуль. Бейл в этом матче вышел на замену, а через три минуты забил первый гол, выведя Реал вперед в счете. Впоследствии он оформил дубль, установив окончательный результат матча.

Но в Реале не всегда у Бейла все было хорошо. За время, которое он провел в Мадриде, он так и не выучил испанский язык. И у него постоянно возникали конфликты с тренерским штабом, особенно по поводу его увлечения гольфом. Дошло до того, что Бэйл даже после матча сборной сфотографировался с флагом Уэльса, на котором была надпись "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке", чем вызвал шквал критики со стороны болельщиков Реала.

В Реале неоднократно пытались избавиться от игрока, но мешали немалые финансовые требования Бейла. Однажды его отправили в аренду в тот же Тоттенхэм, но и там ему не удалось как следует "перезапустить" свою карьеру. И только летом 2022 года Бейл покинул Реал, подписав контракт с футбольным клубом Лос-Анджелес, с которым выиграл Кубок МЛС.

В общей сложности за свою карьеру Бейл провел 665 матчей, в которых забил 226 голов и отдал 161 результативную передачу.

Именно Бейл не пустил сборную Украины на ЧМ-2022. Украина и Уэльс играли в финале квалификации на Мундиаль. И победитель матча получал путевку на турнир. Все решил единственный гол, забитый в первом тайме. После удара Бейла и рикошета от Ярмоленко мяч залетел в ворота "сине-желтых". Сначала этот гол записали на Бейла, но впоследствии переписали как автогол Ярмоленко. Так, сборная Уэльса впервые за 64 года вышла на чемпионат мира.