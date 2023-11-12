"Всегда бьется на высоком уровне": известный американский боксер сравнил Усика и Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри в ближайшую зиму должны провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Победитель станет первым в истории хевивейта боксером, который в статусе абсолюта будет владеть сразу четырьмя поясами.

В настоящее время дата поединка остается неизвестной. Он должен был состояться 23 декабря, однако этого не произойдет из-за повреждения Тайсона Фьюри в боксерском шоу против Фрэнсиса Нганну. По информации инсайдеров, вероятно, "бой века" состоится в феврале 2024 года.

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Хантер: Фьюри не самый лучший в мире

Однако предстоящая битва за абсолют все равно остается самым обсуждаемым событием в мире бокса. Американский боксер Майкл Хантер сравнил двух участников этого события и заявил, что не считает Тайсона Фьюри лучшим в мире.

По его словам, британец очень сильный и габаритный боец, но его выступление против Нганну дало понять, что Фьюри не является боксером класса Льюиса или Холифилда.

Он может достичь высочайшего уровня, но он не слишком последователен. Усик значительно стабильнее, он всегда бьется на высоком уровне. Его бои – это не взлеты и падения, как у Фьюри.



Тайсон несколько раз был на конвасе, его отправляли в нокдаун. Поэтому считать его лучшим в мире… Люди сами виноваты, что позволяют себя обманывать,

– заявил Хантер.

Отметим, что Майкл Хантер в 2017 году выходил в ринг против Александра Усика. В бою за титул чемпиона WBO в первом тяжелом весе победил украинец единодушным решением судей.