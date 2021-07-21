В Гане футболист специально забил два гола в свои ворота: что случилось

В одном из матчей чемпионата Ганы между Ашанти Голд и Интер Эллис игрок гостей Хашмин Муса забил два гола в свои ворота, чтобы сорвать планы организаторов договорных матчей.

Счет должен был быть 5:0

Хозяева поля по ходу матча вели со счетом 5:0, а с выходом на поле игрока гостей Хашмина Мусы счет и вовсе вырос до 7:0. Защитник практически намеренно забил два гола в свои ворота в течение 12 минут.

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После матча футболист подтвердил, что специально поразил ворота своей команды. Как он отметил, таким образом решил сорвать договорной характер встречи.

Футболист еще до игры услышал в отеле разговор о том, что на матч была сделана ставка с точным счетом 1:5 не в пользу его клуба.

Я обещал своему тренеру, что если он позволит мне играть выйти на поле, то я испорчу это пари. А после игры моя команда поздравила меня,

– заявил футболист.

Голы Хашмина Мусы в собственные ворота