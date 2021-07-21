Рахунок мав бути 5:0

Господарі поля по ходу матчу вели з рахунком 5:0, а з виходом на поле гравця гостей Хашміна Муси рахунок і зовсім виріс до 7:0. Захисник практично навмисно забив два голи у власні ворота протягом 12 хвилин.

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Після матчу футболіст підтвердив, що спеціально вразив ворота своєї команди. Як він зазначив, у такий спосіб вирішив зірвати договірний характер зустрічі.

Футболіст ще до гри почув в готелі розмову про те, що на матч була зроблена ставка з точним рахунком 1:5 не на користь його клубу.

Я обіцяв своєму тренеру, що якщо він дозволить мені грати вийти на поле, то я зіпсую це парі. А після гри моя команда привітала мене,

– заявив футболіст.

Голи Хашміна Муси у власні ворота