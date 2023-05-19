Еще две не европейские футбольные страны мира проявляют интерес к товарищескому матчу против вражеской России. В футбольной ассоциации Ганы хотели бы договориться о поединке против футболистов по болотам.

Неожиданное желание публично объявил президент федерации футбола Ганы Курт Окрару. На болотах неистово радуются, что наконец-то их сборную сыграет хотя бы с кем-то, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Вот так Нотка шантажа присутствует: ФК Львов предложил футболистам досрочно расторгнуть контракты

Африканские сборные поддерживают войну против Украины?

Впереди стороны обеих футбольных федераций проведут переговоры. Пока не сообщается, когда Гана ориентировочно хотела бы провести товарищескую игру против России.

Встреча между сторонами планируется провести в Гане. А что так? Неужели гонцам страшно ехать на переговоры на болота?

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину клубы и сборные страны-оккупанта официально отстранили от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА. Поэтому России остается только проводить товарищеские поединки против второсортных африканских сборных или соперников из немногочисленных стран-союзниц: Ирак, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан.

Отметим, что не только Гана среди африканских сборных хочет провести матч против России. Национальная команда Камеруна уже ведет переговоры о возможном контрольном поединке против россиян. Речь идет, что матч может быть проведен 15 июня.

К слову. Последний свой матч российская сборная провела 26 марта. В том поединке страна болот в меньшинстве обыграла Ирак 2:0. Также в 2023 году эта национальная команда расписала ничью в товарищеском матче с Ираном 1:1. Больше матчей в текущем сезоне футбольная сборная России не играла.