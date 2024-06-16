Инцидент в Гамбурге: полиция перед матчем Евро подстрелила мужчину, который угрожал фанатам

Накануне матча Польша – Нидерланды полиция в Гамбурге задержала мужчину, который провоцировал инцидент. Он угрожал болельщикам киркой и коктейлем Молотова.

В воскресенье, 16 июня, в рамках третьего игрового дня Евро-2024 в матче встретились национальные сборные Польши и Нидерландов. Однако накануне матча в Гамбурге произошел инцидент, где неизвестный мужчина угрожал футбольным болельщикам.

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Что произошло в Гамбурге

Накануне матча с Польшей, около 40 тысяч болельщиков сборной Нидерландов организовали марш. Примерно в 12:30 по местному времени появился человек с киркой и коктейлем Молотова, который начал угрожать футбольным поклонникам и местной полиции.

Полицейским пришлось открыть огонь по мужчине. Его подстрелили в ногу, травмировав. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Нападавший в Гамбурге: смотрите видео

Отметим, что накануне и на время Евро-2024 Германия ввела усиленные меры безопасности на границах и внутри страны.